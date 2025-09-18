LETTORI “INCAVOLATI” PER QUEL PONTE DESTINATO A CHIUDERE SULLA CICLABILE

Spett.le redazione di Valsassinanews,

siamo un gruppo di ciclisti che nei fine settimana frequenta la bellissima pista ciclabile della Valsassina e siamo incuriositi anche dal fatto che ci aspettiamo al più presto la costruzione e l’apertura del tratto di pista che dalla fornace arriverà al centro sportivo di Barzio.

Ma siamo anche preoccupati del fatto che abbiamo saputo che la Comunità Montana intende chiudere il passaggio ai ciclisti sul ponte qui sotto fotografato, che collega il versante della ciclabile che da Barzio congiunge la ciclabile sul versante di Pasturo nella piana di fondo valle.

Non comprendiamo perché vogliono chiudere questo passaggio. Ci siamo informati ed abbiamo saputo che il ponte è privato ma che la Comunità Montana ha la servitù per poter far passare la ciclabile ed i ciclisti che la percorrono. Non comprendiamo proprio perché lo vogliono chiudere. Il ponte si può dire che è perfetto, tra l’altro è in cemento armato.

Ci siamo informati ancora. Questa volta la notizia è vera, abbiamo guardato l’albo pretorio sul sito della Comunità Montata e abbiamo visto che è stato incaricato un notaio per revocare UNILATERALMENTE QUESTA SERVITÙ. Qui vi indichiamo la decisione che hanno preso, con la determina n. 470 del 14.8.2025 e potete consultarla sull’albo pretorio della Comunità Montana.

INCARICO NOTAIO PER RESCISSIONE

Ma siamo fuori di testa??!!! Cosa vogliono fare in Comunità Montana? Chiudere la ciclabile oppure fanno un ponte nuovo?! Spendendo soldi pubblici così per spenderli – quando un ponte esiste già! Ed è ottimamente funzionale per noi ciclisti. Nella determina si motiva l’incarico al notaio perché la Comunità Montana ha dato un incarico per fare un nuovo ponte/passerella.

Grazie per la pubblicazione, che siamo sicuri possa avvenire.

Lettera firmata