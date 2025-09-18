SP 62: RIPRENDONO I LAVORI A INTROBIO, POI PRIMALUNA E CORTENOVA

INTROBIO – Dopo la pausa estiva, sono regolarmente ripresi gli interventi di riqualificazione di alcuni tratti della Sp 62.

Le opere, che riguardano il ripristino della complanarità delle banchine laterali, la pulizia di fossi colatori e il miglioramento dei sistemi di drenaggio delle acque, stanno interessando il tratto finale della “variante di Introbio” per poi spostarsi entro una decina di giorni sul tratto tra Primaluna e Cortenova.

Gli interventi si inseriscono nel contesto di riqualificazione complessiva delle infrastrutture esistenti che la Provincia di Lecco ha individuato di importanza strategica per il territorio, attuabili grazie a finanziamenti dello Stato e di Regione Lombardia, nonché attingendo da risorse proprie.