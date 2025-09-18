PAGNONA, DA QUESTA STASERA A DOMENICA LA FESTA DELL’ADDOLORATA

PAGNONA – La Festa dell’Addolorata prende il via questa sera a Pagnona con la celebrazione della messa alle 20. Al termine, seguiranno l’adorazione eucaristica dedicata alle vocazioni e la recita del rosario. Il programma si ripeterà anche domani, con la possibilità di accedere al sacramento della confessione.

Sabato sera, alle 19.55, giungerà la fiaccolata organizzata dalla Polisportiva Pagnona, partita dalla località Subiale. Questo momento suggestivo culminerà con l’accensione del cero e la celebrazione della messa. Dalle 21, il salone parrocchiale ospiterà il servizio bar, mentre in San Domenico si terrà la tradizionale pesca di beneficenza.

In vista del banco di vendita di torte e dolci casalinghi previsto per domenica mattina, chi desidera contribuire potrà portare le proprie creazioni sabato pomeriggio, dalle 15 alle 17, presso la casa parrocchiale. Domenica alle 10 si terrà la messa solenne, accompagnata dalla vendita delle torte prima e dopo la funzione.

Sempre domenica, in mattinata, sarà inaugurata una mostra dedicata alla scuola di Pagnona del passato, curata dal gruppo “Pagnona Cultura”. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, spazio all’intrattenimento con lo spettacolo “Magic B” del mago Bruno Bonisoli, membro del Club Arte Magica di Milano. Non mancheranno frittelle per tutti, il servizio bar e la pesca di beneficenza. Alle 19.30 si celebrerà la messa serale, seguita dalla tradizionale processione mariana per le vie del paese. La serata si concluderà in allegria con musica e balli grazie al gruppo “Le fisarmoniche paesane”.

La festa, molto sentita dalla comunità di Pagnona, si chiuderà lunedì con una messa alle ore 20 in memoria di tutti i defunti del paese.

RedEve