CALCIO LECCO, DOMANI IL TRENTO. VALENTE: “AVVERSARIO TOSTO E DURO”

LECCO – Vigilia di Lecco-Trento, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone A. La squadra bluceleste ci arriva da capolista: 10 i punti in classifica dopo quattro turni, a parimerito col Vicenza. Il Trento invece ha 5 punti dopo una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

Mister Federico Valente si prepara alla sfida, definendo il Trento “un avversario tosto e duro che proverà a crearci dei problemi”. Sul campo sintetico precisa: “Ognuno ha la sua struttura, quello del Trento è nuovo e più grande; saranno più vicini a noi su questo aspetto, certo, ma dovremo…