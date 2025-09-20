SKY GRIGNE AL BERGAMASCO BOFFELLI, BENE MATTIA GIANOLA E D. ANTONIOLI

PASTURO – La Grigne Sky Marathon 2025 va al bergamasco William Boffelli di Roncobello (in copertina), che ha anche battuto il record della corsa appartenente dal 2023 a Louison Coiffet.
Al termine dei 42 chilometri di gara, Boffelli ha voluto ringraziare il pubblico presente per il gran tifo. L’orobico ha preceduto al traguardo Gianluca Ghiano (secondo, nell’immagine a destra) e Dimas Pereira Obaya, terzo.
Al quarto posto il premanese Mattia Gianola , mentre al quinto si è piazzato Daniel Antonioli, atleta dei Piani dei Resinelli (i nostri portacolori sotto, al traguardo).
A breve classifiche complete e altre immagini.
Fotoservizio a cura di Christopher Anelli Manzoni
–
SU VN LA PROVA “CORTA” SUI 14 KM:
GRIGNE SKY “BREVE”: VINCE SPENCER (GB), SECONDO IL PASTURESE FONTANA