SKY GRIGNE AL BERGAMASCO BOFFELLI, BENE MATTIA GIANOLA E D. ANTONIOLI

PASTURO – La Grigne Sky Marathon 2025 va al bergamasco William Boffelli di Roncobello (in copertina), che ha anche battuto il record della corsa appartenente dal 2023 a Louison Coiffet.

Al termine dei 42 chilometri di gara, Boffelli ha voluto ringraziare il pubblico presente per il gran tifo. L’orobico ha preceduto al traguardo Gianluca Ghiano (secondo, nell’immagine a destra) e Dimas Pereira Obaya, terzo.

Al quarto posto il premanese Mattia Gianola , mentre al quinto si è piazzato Daniel Antonioli, atleta dei Piani dei Resinelli (i nostri portacolori sotto, al traguardo).



Le prime 5 donne al Rifugio Rosalba (16km):

1 Iris Pessey 4 Natalie Beadle 3 Aurora Bosia 10 Elena Karanfiloska 15 Oihana Zubillaga Blanco

A breve classifiche complete e altre immagini.

Fotoservizio a cura di Christopher Anelli Manzoni

–

