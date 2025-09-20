INCIDENTE TRA MOTO E AUTO A MAGGIO, UN 26ENNE FERITO IN CODICE ROSSO

CREMENO – Grave incidente poco dopo le 13:45 di oggi, sabato, in via Dante Alighieri in località Maggio. Un’auto Toyota e una moto Kawasaki Z900 si sono scontrate e nell’impatto sono rimasti coinvolti un 26enne e una persona di 80. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso coordinati dalla Soreu dei Laghi.

I sanitari hanno inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e un’automedica di secondo livello da AAT Lecco.

Il più giovane (un centauro milanese che domani compie 27 anni) è stato trasportato in ospedale in codice rosso, indice della massima gravità. Avrebbe subito un trauma cranico e uno alla spalla. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro che pare sia stato un frontale tra moto e auto; le autorità sono al lavoro per ricostruire le responsabilità. Sembra che l’anziano automobilista lecchese sia stato abbagliato dal sole.

Persistono disagi alla circolazione nella zona dell’incidente. Aggiornamenti in pagina, appena disponibili.

ORE 15: FERITO RICLASSIFICATO IN CODICE GIALLO

RedCro