LE FRAZIONI DI PRIMALUNA ADESSO GIOCANO ANCHE A PALLAVOLO

PRIMALUNA -Sabato 4 Ottobre avrà luogo nella palestra delle scuole elementari di Primaluna la prima edizione del torneo delle frazioni di pallavolo del Comune del Centro Valle.

Una nuova kermesse sportiva, fortemente voluta dall’iperattivo Marco Marongiu. Lo abbiamo intervistato per presentare al meglio questa manifestazione.

VN: Marco, come e quando nasce l’idea di un torneo delle frazioni di pallavolo del Comune di Primaluna?

MM: “Allora, bisogna tornare al 2020 quando nella mia testa balenava l’idea di organizzare un qualcosa di diverso per la popolazione, un qualcosa che unisse e potesse divertire tutti, senza l’obbligo essenziale del voler perseguire il risultato, allora pensai ad un torneo di pallavolo, purtroppo in quell’anno funesto causa pandemia non se ne fece più nulla e negli anni successivi perdemmo un po’ la bussola, vuoi il torneo di calcio dei Comuni Valsassinesi, vuoi che organizzare un altro torneo a più serate risultava assai complicato per impegno e tempistiche, ed è così che restò un’idea per tutti questi anni”.

Qual è l’obiettivo principale di questo evento sportivo?

“Sicuramente gradiremmo vedere tanto divertimento, speriamo in un bel torneo, che sia sì competitivo ma altrettanto “tranquillo” dal punto di vista del risultato, vorremmo che tutti passassero una bella giornata all’insegna della convivialità cercando di unire sei frazioni sotto un unico stemma, quello della Torre di Primaluna, e vorremmo poi vedere sfidarsi diverse generazioni, dalla ragazzina del 2011 al papà degli anni 70/80, questi sono i nostri obiettivi primari”.

Ora stiamo parlando con te, ma chi c’è dietro a questa bella idea?

“Un solo soldato non fa la guerra si suol dire, devo appunto ringraziare molte persone che mi hanno sostenuto con il loro entusiasmo e si sono offerte volontarie per l’organizzazione quest’estate, il mio pensiero va a Beatrice Paroli, Andrea Tantardini, Francesca Agostoni, Giovanni Maroni, Giulia e Katia Panzero, Silvia Bianchini, Nicolò Paroli, Monica Selva e tutti i ragazzi dell’A.S.D Primaluna, al Comune stesso, a Claudio Mapelli e ad Andrea Baldassare che ci verranno ad arbitrare, ma il grazie più grande va sicuramente ai quattro sponsor che ci hanno sostenuto economicamente e ci hanno permesso di organizzare tutto ciò”.

Il torneo com’è sviluppato? Chi può giocare?

“Il torneo sarà a sei squadre, ogni frazione si scontrerà in un primo mega-girone, le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali mentre le altre quattro si sfideranno in un ulteriore turno eliminatorio che decreterà le altre due semifinaliste. Nel pomeriggio poi avranno luogo le semifinali e le finali, a seguire le premiazioni delle prime tre classificate e quattro premi individuali.

Il torneo è aperto ad ogni persona residente nel Comune di Primaluna, l’anno minimo per potervi partecipare è il 2011, il costo di iscrizione è di 15 euro a persona, tale prezzo comprende la maglietta ufficiale del torneo gentilmente offertaci dal nostro main sponsor. Sulle locandine trovate i numeri di ogni referente qualora voleste iscrivervi o avere delle informazioni”.

L’A.S.D Primaluna è una bella realtà della nostra Valsassina, cosa bolle in pentola per il futuro?

“Per questa domanda vi rimando direttamente al presidente Nicolò Paroli, io posso solo dirvi che appoggio sempre con entusiasmo ogni loro iniziativa e appena posso organizzo in collaborazione qualcosa di diverso, abbiamo alle spalle due edizioni dell’”Epivolley” (torneo di pallavolo dell’Epifania) ed ora questa novità delle frazioni che speriamo possa diventare un impegno fisso per il futuro. L’A.S.D negli anni ha dimostrato notevoli capacità organizzative, il fiore all’occhiello di questi ragazzi è sicuramente il torneo estivo di calcio dei Comuni della Valsassina, una manifestazione che anno dopo anno (siamo alla quinta edizione) richiama al campo sportivo della Pieve centinaia di appassionati continuando ad affermarsi come l’evento clou dell’estate valsassinese.

Posso solo lodare questo gruppo di amici per l’impegno e la passione che ci mettono, dedicando gratuitamente il loro tempo a questa passione, tutto questo mi fa pensare che quando un team lavora bene, non esistono ostacoli insormontabili, Stepanek diceva che: “l’unione fa la forza…quando c’è lavoro di squadra e collaborazione si possono fare cose meravigliose”, beh credo avesse ragione”.

Siamo giunti ai saluti, come vogliamo concludere la nostra chiacchierata?

“Concluderei il tutto con un bell’invito; vi aspetto in palestra sabato 4 Ottobre, pronti a sostenere con orgoglio la vostra frazione e a passare una bellissima giornata di sano sport e divertimento, ci vediamo presto, grazie di cuore a tutti”.

RedSpo