CALCIO, IL CORTENOVA ESORDISCE OGGI IN CASA: PARLA MISTER TANTARDINI

CORTENOVA – Il CS Cortenova si prepara per il debutto casalingo nel girone L del campionato di Seconda, una sfida del tutto insolita: sarà infatti la prima volta nella storia che i gialloblu affronteranno la Pol. Futura 96, formazione lecchese appena promossa e alla sua “prima” assoluta nella categoria.

A poche ore dalla partita, mister Andrea Tantardini commenta: “Pensiamo di essere pronti per l’esordio in casa. L’avversario è una vera novità per il nostro girone, ma sappiamo che non sarà una partita semplice”.

Sul fronte infortuni, lo staff tecnico dovrà ancora fare a meno di tre pedine importanti: “Rimangono fermi il portiere Corallo, il difensore Andrea Tenderini e l’attaccante Lorenzo Ripamonti. Dalla prossima settimana pensiamo invece di poter recuperare Matteo Tagliaferri a centrocampo”.

La partita (domenica alle 15:30 a Bindo, servizio su VN al termine del match) rappresenta un inedito assoluto per Cortenova e Futura 96 nel panorama della Seconda categoria lecchese. Guardando agli avversari, Tantardini precisa: “È vero che la Futura è una neopromossa, ma in realtà hanno allestito una buona squadra facendo diversi acquisti estivi di categoria, come Balossi, Passerini, Mazzoleni, Crippa e il nostro ex attaccante Aboubakar Amara. Servirà massima attenzione e rispetto: vogliamo partire con il piede giusto davanti al nostro pubblico”.

