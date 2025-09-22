IN COPPA DEL MONDO DI SKIROLL BRILLA MARIA INVERNIZZI: PODIO IN TEAM SPRINT

ZIANO DI FIEMME (TN) – Splendida prestazione per la valsassinese Maria Invernizzi nella Junior Women’s Mass Start 10 km di skiroll, disputata in Val di Fiemme in occasione della quarta tappa di Coppa del Mondo. Maria ha saputo distinguersi tra le migliori, conquistando un importantissimo podio nella Team Sprint con Stefano Epis e confermando il suo talento sulla scena internazionale.

Si è trattato di una sorta di staffetta mista, ripetuta tre volte; presente anche la sorella di Maria, Aurora, che con Federico Sartori si è piazzata ottava per penalità. Risultati che valgono molto per la rappresentanza italiana, a dimostrare competitività e dinamismo tra le giovani promesse. Il piazzamento sul podio nella Team Sprint impreziosisce la trasferta di Maria, sottolineando sia la costanza nei risultati sia la capacità di portare prestigio alla Valsassina e all’Italia

L’evento di Val di Fiemme conferma il valore delle giovani valsassinesi dello skiroll, pronte a farsi spazio tra le stelle mondiali dello sport.

RedSpo