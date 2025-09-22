CALCIO LECCO, VALENTE: “SIAMO UN GRANDE GRUPPO CHE SI SUPPORTA”

LECCO – Grande soddisfazione per Federico Valente, tecnico della Calcio Lecco, dopo il successo di ieri per 3-1 sul Trento . Una vittoria che conferma i blucelesti al primo posto, a quota 13, insieme al Vicenza.

“Non mi lascio mai influenzare dal risultato, anche se non ero soddisfatto del nostro primo tempo, tranne quando siamo riusciti a pressarli alti e metterli in difficoltà, come nel primo gol – le parole del tecnico – Abbiamo perso due o tre palloni in situazioni inaccettabili, la nostra filosofia punta sull’aiuto del compagno, ma mettersi in difficoltà così ci fa sprecare energie preziose in una settimana impegnativa. Possiamo migliorare molto e non smetterò mai di insistere su questo punto”.