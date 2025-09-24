FONDO: ARTUSI TRA GLI ATLETI CON LA SQUADRA A DEL GRUPPO MILANO CORTINA

OBERHOF (D) – Dopo il periodo di preparazione in Val Martello, il gruppo “Milano Cortina 2026” ha ripreso gli allenamenti con una trasferta in Germania, a Oberhof, dove rimarrà fino al 2 ottobre. Tra i convocati spicca la presenza del valsassinese di Primaluna Aksel Artusi, chiamato dal responsabile tecnico Markus Cramer insieme ad altri quattordici atleti nazionali.
In questa occasione la squadra cadetta lavorerà fianco a fianco con la Squadra A, già presente a Oberhof dal 18 settembre per sfruttare l’impianto coperto locale e concludere la preparazione il 1° ottobre.
Nel fine settimana, come lo scorso anno gli azzurri si cimenteranno nel campionato nazionale tedesco all interno del “tunnel“, unico impianto nel Centro Europa su neve artificiale. Un primo vero assaggio di competizioni su neve.
Artusi, giovane talento valsassinese, potrà quindi confrontarsi quotidianamente con i migliori interpreti nazionali dello sci di fondo, vivendo un’esperienza preziosa in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.
RedSpo