LETTERA: “ECCO LE FAMOSE ACCIUGHE DEL CAINALLO. UN BEL BIGLIETTO DA VISITA…”

ESINO LARIO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che, allegando questa significativa foto, segnala la presenza di rifiuti abbandonati nella zona del Cainallo, proprio a pochi passi dai sentieri amati da escursionisti e turisti.

“L’esempio evidente di chi viene a fruire delle meraviglie delle nostre montagne e poi lascia questi spiacevoli ‘ricordi’. Non è la prima volta che assistiamo a simili scene, ma ogni volta è una delusione enorme. In questo caso, persino le famose acciughe sono diventate tristemente protagoniste di un brutto gesto”.

“Il rispetto per la natura dovrebbe essere la prima regola per chi visita la nostra zona, invece sempre più spesso ci ritroviamo a raccogliere rifiuti e testimoniare l’inciviltà di qualcuno. Speriamo che questa immagine serva da monito e che il senso civico prenda il sopravvento”.

La redazione condivide la preoccupazione del lettore: la tutela del territorio è una responsabilità di tutti, e un comportamento corretto è il vero biglietto da visita per chi frequenta la bellissima Esino e le sue montagne.