ZOOTECNICHE 2025: “LA FORNACE” OFFRE VISITE GUIDATE GRATUITE

BARZIO – In occasione della 98ª edizione delle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi , il Museo “La Fornace” offre visite guidate gratuite permettendo ai partecipanti di scoprire la storia e l’architettura dell’antica fornace di Barzio.

Le visite si svolgono sabato 27 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, e domenica 28 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, offrendo approfondimenti sull’importanza del sito e il suo ruolo nella cultura locale.

L’iniziativa è parte integrante delle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi, che si tengono dal 26 al 28 settembre e coinvolgono partner istituzionali e culturali, tra cui la Comunità Montana Valsassina e il Parco Regionale Grigna Settentrionale, sottolineando il significato ambientale e storico della fornace.