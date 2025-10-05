SKIROLL SPORTFUL GRAND PRIX: AURORA INVERNIZZI PRIMA IN CATEGORIA U18

PEDAVENA (TN) – 46ma edizione del Sportful Grand Prix, prestigiosa gara internazionale di skiroll con partenza in mass start e tecnica libera. La competizione si è svolta sul percorso impegnativo di 9,5 km in salita, con un dislivello totale di 680 metri nella località di Pedavena. Alla partenza erano presenti le fondiste più forti, confermando il valore internazionale della manifestazione, riservata a tutti i fondisti più importanti del panorama italiano e non solo.

Tra le protagoniste di spicco della gara, ottime sensazioni sono arrivate dalla giovane valsassinese Aurora Invernizzi, che nella categoria Under 18 ha gestito la gara con grande intelligenza tattica e determinazione, conquistando il primo posto.

Una vittoria meritata per Aurora che ha dimostrato di saper affrontare al meglio la sfida in salita, mantenendo un ritmo costante e dimostrando una preparazione ottimale.

> Classifica Ufficiale Trofeo Sportful

La manifestazione si conferma come un appuntamento di rilievo nel calendario dello skiroll nazionale e internazionale, offrendo una gara impegnativa e spettacolare che attrae un ampio numero di partecipanti di alto livello.

In allegato la classifica ufficiale della gara, con la posizione di Aurora Invernizzi nella categoria U18 e i risultati completi.

