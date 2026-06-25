STASERA LA CRONOSCALATA BALLABIO-RESINELLI PER IL CIRCUITO GOINUP

BALLABIO – Questa sera prende il via la prima edizione della Ballabio-Resinelli, nuova prova del circuito GoInUp Affari&Sport: una cronoscalata notturna di 3,5 km con 588 metri di dislivello positivo, pensata per specialisti della salita e in programma con partenza alle 20.

La gara, organizzata dall’ASD Grignetta, partirà dalla zona di via Grigna e si svilupperà sui sentieri soprastanti della Val Grande, fino al parcheggio dei Piani Resinelli; il traguardo è fissato in via Corno del Nibbio. Per agevolare le operazioni di ritiro pettorali, la consegna inizierà alle 18 presso l’oratorio Beata Vergine Assunta di Ballabio Superiore, in via Padre Dante Invernizzi.

Gli organizzatori hanno fissato un tetto massimo di 450 partecipanti; le iscrizioni resteranno aperte fino a stasera alle 19.15, consentendo anche registrazioni dell’ultimo minuto.

La prova, coerente con lo spirito del circuito GoInUp, è interamente in salita e richiede gestione dello sforzo e capacità tecniche su pendenze sostenute. L’organizzazione ha predisposto servizi di assistenza e logistica per garantire sicurezza e regolarità della manifestazione. Al termine della gara sono previsti il consueto terzo tempo e le premiazioni.

Grande attenzione è rivolta ai leader delle classifiche generali del circuito: Stefano Roncareggi (Sportiva Valbrona) tra gli uomini e Ramona Mauri (Runcard) tra le donne, entrambi vincitori di due delle tre prove finora disputate.

Il circuito GoInUp proseguirà giovedì 2 luglio con la Monte Barro Vertical Race.