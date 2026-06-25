SONDAGGIO VN. ORATORI ESTIVI APPREZZATI, C’È CHI CHIEDE PIÙ SOSTEGNO PUBBLICO

VALSASSINA – Con l’arrivo dell’estate, Valsassinanews ha chiesto ai lettori un parere su uno dei servizi più utilizzati da famiglie e ragazzi: gli oratori estivi. Una realtà radicata in molti paesi della Valle, che ogni anno coinvolge centinaia di bambini, animatori e volontari. Il sondaggio mostra un apprezzamento diffuso, ma anche qualche riflessione sul ruolo del pubblico e sulle esigenze delle famiglie.

Oratori estivi: iniziativa apprezzata, ma c’è chi chiede più sostegno pubblico

Il sondaggio ha raccolto 174 voti, e il dato più forte riguarda la qualità del servizio: il 44% dei partecipanti (76 voti) definisce gli oratori estivi “un’ottima iniziativa”, riconoscendone il valore educativo e sociale.

Il 19% (33 voti) ritiene però che “dovrebbe provvedere il pubblico”, segnalando la necessità di un maggiore coinvolgimento istituzionale nell’organizzazione e nel sostegno economico.

Il 16% (27 voti) conferma la fiducia nella formula tradizionale, rispondendo “bene come sempre”, mentre il 14% (25 voti) sottolinea un aspetto spesso taciuto ma reale: gli oratori “servono a dare respiro ai genitori”, soprattutto nei mesi in cui scuola e servizi educativi sono chiusi.

Le posizioni minoritarie restano contenute: il 5% (8 voti) non ha un’idea precisa e il 3% (5 voti) non è interessato al tema.

Il sondaggio conferma che gli oratori estivi restano un pilastro della vita comunitaria valsassinese: un luogo di socialità, gioco e crescita. Allo stesso tempo emergono richieste di maggiore supporto pubblico e di un riconoscimento più strutturato del ruolo che queste realtà svolgono per le famiglie.

Risposta Percentuale Voti Ottima iniziativa 44% 76 Dovrebbe provvedere il pubblico 19% 33 Bene come sempre 16% 27 Servono a dare respiro ai genitori 14% 25 Non ho idee precise in proposito 5% 8 L’argomento non mi interessa 3% 5

PROSSIMO SONDAGGIO: I TRASPORTI PUBBLICI SERVONO DAVVERO LA VALLE?

Tra corse ridotte, orari scolastici, turismo e pendolarismo, il tema dei trasporti pubblici torna al centro del dibattito. C’è chi li considera adeguati, chi li ritiene insufficienti per studenti e lavoratori, chi nota un buon servizio nei weekend ma debole per i residenti. E poi c’è chi non li usa affatto o chi vede nel sistema l’ennesimo “magna-magna”.

Come vivono i valsassinesi la mobilità pubblica?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 2 luglio. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

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