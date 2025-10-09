PAGNONA, IL “NOSTRO” PRETE EREMITA INTERVISTATO DALL’AVVENIRE

PAGNONA – Don Raffaele Busnelli, il prete eremita della Valvarrone, si è raccontato tra la sua vocazione e il suo cammino spirituale in una toccante intervista pubblicata da Avvenire, che lo inserisce tra i circa 200 eremiti presenti oggi in Italia. Nel silenzio dell’Eremo della Breccia di Pagnona, don Raffaele ha scelto una vita di preghiera, accoglienza e riflessione, lontana dal caos della vita moderna ma profondamente radicata nella comunità. Come emerge nell’intervista di Avvenire, il sacerdote valsassinese non è isolato dal mondo, ma lo osserva e lo accoglie, offrendo uno spazio di ascolto e spiritualità a chi cerca una pausa dal ritmo frenetico della vita quotidiana.

Valsassinanews ha raccontato più volte il percorso di don Raffaele, evidenziando il suo impegno concreto e la sua capacità di coinvolgere la comunità. Già nel giugno 2023 lo avevamo segnalato tra i protagonisti della mostra “Eremiti in Italia” a Milano, e più recentemente, nel febbraio 2025, abbiamo dato spazio alla sua iniziativa di ampliamento dell’eremo sul Legnone con un’area dedicata agli ospiti, accompagnata da una raccolta fondi per sostenere il progetto.

La figura di don Raffaele è un ponte tra spiritualità e territorio, tra silenzio e partecipazione. La sua scelta di vita, pur radicale, è profondamente legata alla Valsassina e alla sua gente. L’intervista su Avvenire non fa che confermare ciò che qui, tra le nostre montagne, molti già sanno: don Raffaele è un punto di riferimento, un testimone discreto ma potente di una fede vissuta con autenticità.

RedVal

> LEGGI L’INTERVISTA DI AVVENIRE