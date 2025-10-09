VALSASSINA – Con l’arrivo della stagione fredda, si riaccende il dibattito sulla vaccinazione antinfluenzale. Valsassinanews ha lanciato un sondaggio per capire come si comportano i cittadini della Valle di fronte alla campagna vaccinale stagionale.

VACCINO ANTINFLUENZALE: LETTORI DIVISI SULLA SOMMINISTRAZIONE

Il sondaggio ha raccolto 204 voti, e i risultati mostrano una comunità divisa tra chi aderisce regolarmente e chi preferisce non sottoporsi alla somministrazione. La maggioranza relativa (49%, 99 voti) ha dichiarato “la faccio, come sempre”, segno di una fiducia consolidata nel valore preventivo del vaccino.

Ma non manca chi sceglie di non vaccinarsi: il 36% (74 voti) ha risposto “non me la faccio somministrare”. Un altro 9% (19 voti) ha liquidato il tema come “il solito magna-magna”, mentre il 4% (9 voti) ha ammesso di non avere un’opinione precisa. Solo l’1% (2 voti) ha scelto di vaccinarsi per la prima volta, e un singolo votante ha dichiarato di non essere interessato all’argomento.

La vaccinazione antinfluenzale continua a suscitare reazioni diverse, tra chi la considera una misura di buon senso e chi la guarda con scetticismo. Il dato interessante è che, pur tra dubbi e critiche, quasi la metà dei partecipanti conferma la propria adesione costante alla campagna vaccinale.

Risposta Percentuale Voti La faccio, come sempre 49% 99 Non me la faccio somministrare 36% 74 È sempre il solito magna-magna 9% 19 Non ho idee precise in proposito 4% 9 La faccio per la prima volta 1% 2 L’argomento non mi interessa 0% 1

PROSSIMO SONDAGGIO: INFORTUNI SUL LAVORO – FACCIAMO ABBASTANZA PER CONTRASTARLI?

Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda gli infortuni nei luoghi di lavoro: viene fatto abbastanza per contrastarli e prevenirli?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 16 ottobre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

