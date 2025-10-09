VALSASSINA – Con l’arrivo della stagione fredda, si riaccende il dibattito sulla vaccinazione antinfluenzale. Valsassinanews ha lanciato un sondaggio per capire come si comportano i cittadini della Valle di fronte alla campagna vaccinale stagionale.
VACCINO ANTINFLUENZALE: LETTORI DIVISI SULLA SOMMINISTRAZIONE
Il sondaggio ha raccolto 204 voti, e i risultati mostrano una comunità divisa tra chi aderisce regolarmente e chi preferisce non sottoporsi alla somministrazione. La maggioranza relativa (49%, 99 voti) ha dichiarato “la faccio, come sempre”, segno di una fiducia consolidata nel valore preventivo del vaccino.
Ma non manca chi sceglie di non vaccinarsi: il 36% (74 voti) ha risposto “non me la faccio somministrare”. Un altro 9% (19 voti) ha liquidato il tema come “il solito magna-magna”, mentre il 4% (9 voti) ha ammesso di non avere un’opinione precisa. Solo l’1% (2 voti) ha scelto di vaccinarsi per la prima volta, e un singolo votante ha dichiarato di non essere interessato all’argomento.
La vaccinazione antinfluenzale continua a suscitare reazioni diverse, tra chi la considera una misura di buon senso e chi la guarda con scetticismo. Il dato interessante è che, pur tra dubbi e critiche, quasi la metà dei partecipanti conferma la propria adesione costante alla campagna vaccinale.
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|La faccio, come sempre
|49%
|99
|Non me la faccio somministrare
|36%
|74
|È sempre il solito magna-magna
|9%
|19
|Non ho idee precise in proposito
|4%
|9
|La faccio per la prima volta
|1%
|2
|L’argomento non mi interessa
|0%
|1
PROSSIMO SONDAGGIO: INFORTUNI SUL LAVORO – FACCIAMO ABBASTANZA PER CONTRASTARLI?
Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda gli infortuni nei luoghi di lavoro: viene fatto abbastanza per contrastarli e prevenirli?
Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 16 ottobre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.