IL CORTENOVA BATTE L’OLGIATE AURORA. RETE DECISIVA DI SERGIO FAZZINI

CORTENOVA – Prestazione convincente del Cortenova che supera di misura l’Olgiate Aurora conquistando tre punti preziosi al termine di una gara dominata soprattutto nella prima frazione di gioco.

Gli uomini di Tantardini partono forte e costruiscono due nitide occasioni da gol: al 10’ D’Agostini costringe il portiere avversario a una deviazione in corner, poi Diakhate si procura un calcio di rigore che però non riesce a trasformare, vedendosi respingere la conclusione. Poco dopo Ciresa, da ottima posizione, calcia di poco a lato in diagonale.

L a partita si sblocca al 38’: conclusione di Bellati respinta dal portiere ospite e Sergio Fazzini (foto sopra), ben appostato, insacca di destro l’1-0 che risulterà decisivo.

Nella ripresa il Cortenova controlla con ordine e cerca di colpire di rimessa. Federico Gianola ha la palla per chiudere definitivamente i conti, ma da posizione favorevole calcia incredibilmente fuori. Il portiere Codega resta praticamente inoperoso per tutta la gara, fino ai minuti finali quando il n. 4 ospite Fall viene espulso per una reazione su Galli, una manata costata il cartellino rosso.

Al termine mister Andrea Tantardini commenta così il match disputato a Bindo, interpellato da Valsassinanews: “Vittoria strameritata soprattutto nel primo tempo, viste le due chiare occasioni da gol avute. La squadra ha giocato con intensità e avrebbe potuto chiuderla prima, ma conta aver portato a casa i tre punti”.

RedSpo