CORTENOVA: DALLA REGIONE 200MILA EURO PER LA SCUOLA “BELLOMI”

LECCO – La Giunta regionale della Lombardia ha stanziato 1,3 milioni di euro per cinque progetti strategici nella provincia di Lecco, con un particolare intervento a favore del comune di Cortenova. Tra i finanziamenti approvati oggi nell’ambito del “Programma degli Interventi per la Ripresa Economica” figura infatti un contributo di 200.000 euro destinato alla riqualificazione energetica del complesso scolastico “Giovanni Bellomi”, sede della scuola primaria di Cortenova.

Questo investimento rappresenta un passo importante per Cortenova, volto a migliorare l’efficienza energetica e la sostenibilità dell’edificio scolastico, garantendo così ambienti più salubri e moderni per gli studenti. L’intervento è parte di una più ampia strategia regionale che mira a sostenere i piccoli comuni e a rispondere ai bisogni reali delle comunità locali attraverso progetti mirati nei settori dell’istruzione, della sicurezza, dell’inclusione e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia e promotore degli emendamenti, ha sottolineato che il finanziamento risponde a “esigenze concrete del territorio, frutto di un dialogo costante con i sindaci locali”.