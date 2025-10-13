SMANTELLATI DUE BIVACCHI DI PUSHER NEI BOSCHI DELLA VALSASSINA

CREMENO – Dopo i controlli nell’Alto Lago effettuati tra Colico, Dervio e Dorio, stavolta i servizi antidroga si sono concentrati in Valsassina dove la sera del 6 ottobre i Carabinieri della Stazione di Introbio, coadiuvati da una Squadra d’Intervento Operativo (S.I.O.) del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio mettendo a setaccio le aree boschive del Comune di Cremeno “nell’ambito di un dispositivo coordinato finalizzato a prevenire e reprimere l’attività di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nel corso delle operazioni è stata battuta la SP64 con le aree boschive situate lungo la Provinciale. In particolare i militari dell’Arma hanno individuato e smantellato due bivacchi nell’area boschiva di Cremeno, utilizzati come punto di appoggio dai pusher, costituiti da tende e ricoveri di fortuna.

Conclusa l’attività nei boschi, i Carabinieri hanno effettuato controlli lungo le vie di accesso ai bivacchi, identificando 35 persone e sottoponendo a verifica 20 veicoli in transito.