LETTERA: “TACENO, QUEI LAMPIONI COSTOSISSIMI CHE NON VANNO”

Buongiorno,

Mi chiamo Gerardo e frequento questa bellissima vallata da molti anni, prima in quel di Primaluna ed ora ospite di amici a Taceno dove mi soffermo per parecchio tempo durante l’estate.

Appunto dalla scorsa estate abbiamo potuto notare che, nonostante lavori di ampliamento della pubblica illuminazione costati centinaia di migliaia di Euro, metà di questa opera risulta non funzionante.

Chiesto spiegazioni a chi ci ospita ci è stato risposto che il problema sta nella poca potenza delle cabine che forniscono energia elettrica per cui l’illuminazione pubblica funziona a metà o forse solo al 30%.

Allora tutti questi soldi sono stati spesi per nulla?

A parte che si è creata anche una certa situazione di pericolo, nel mese di agosto uscendo da un locale pubblico che si trova lungo la via principale abbiamo dovuto usare la torcia del cellulare per tornare a casa.

Non sarebbe il caso che gli amministratori comunali prendano in mano le redini e si facciano carico della risoluzione del problema?

Oppure aspettiamo che qualcuno al buio inciampi, si faccia male e poi si risolve?

Grazie e scusate la richiesta che magari andava fatta direttamente a chi compete e che sicuramente ha notato il malfunzionamento, ma di solito quando ci si rivolge a voi (testate giornalistiche) miracolosamente vediamo una pronta risoluzione.

Lettera firmata