GLI EX ALLIEVI SALESIANI DI VENDROGNO RICORDANO DON CAMILLO GIORDANI

VENDROGNO – Dopo il successo del raduno annuale dell’associazione Ex Allievi Salesiani Don Bosco Vendrogno APS, domenica 19 ottobre alle 9:30 alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Vendrogno verrà celebrata una Santa Messa in suffragio del direttore dell’Istituto “Giglio” nonché parroco di Vendrogno Don Camillo Giordani nel sesto anniversario della sua morte.
Don Camillo Giordani infatti, nato il 3 aprile del 1923, è morto il 17 ottobre del 2019. Gli Ex Allievi Salesiani Don Bosco Vendrogno APS invitano tutti i fedeli, gli amici e chi lo ha conosciuto, a unirsi nella preghiera.