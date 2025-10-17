BELLANO PROCLAMATO TRA I “BEST TOURISM VILLAGES 2025”

BELLANO – Oggi, venerdì 17 ottobre, a Huzhou, nella provincia di Zhejiang, in Cina alla cerimonia Best Tourism Villages 2025 di UN Tourism, l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo, Bellano è stato proclamato Best Tourism Villages 2025 insieme ai comuni veneti di Arquà Petrarca (PD) e Asolo (TV) entrando a far parte della rete globale di destinazioni rurali.

Lanciata nel 2021, l’iniziativa premia i villaggi che rappresentano esempi eccezionali di destinazioni turistiche rurali, con un patrimonio culturale e naturale riconosciuto. Questi villaggi preservano e promuovono valori, prodotti e stili di vita rurali e comunitari, e si impegnano per la sostenibilità nello sviluppo del turismo come motore dello sviluppo rurale e del benessere della comunità …

