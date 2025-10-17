SI SENTE MALE NEI PRESSI DEL RIFUGIO RIVA, IN SOCCORSO L’ELICOTTERO

PRIMALUNA – Grande spavento nel primo pomeriggio di oggi, 17 ottobre, a Primaluna: in una zona impervia nei pressi del Rifugio Riva, un escursionista si è sentito male.
Subito allertati i soccorsi: sul posto, in codice giallo, sono giunti gli uomini del Soccorso alpino di Premana e un elicottero Areu decollato da Como.

Dopo i primi accertamenti dei sanitari, le condizioni della persona coinvolta sono risultate essere meno gravi di quanto si pensasse, consentendo così l’elitrasporto all’ospedale Mnazoni in codice verde.

RedCro

