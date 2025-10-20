“ANTENNA CASARGO”: IL 21 OTTOBRE APRE LO SPORTELLO DEDICATO AI GIOVANI

CASARGO – Apre domani, martedì 21 ottobre, il nuovo sportello “Antenna Casargo”, dedicato ai giovani tra i 14 e i 34 anni della Valsassina. L’inaugurazione è prevista alle 16 nella sala civica, con un pomeriggio creativo e aperitivo.

Lo sportello offrirà supporto per lavoro, formazione, volontariato e tempo libero ogni martedì dalle 16 alle 18. L’iniziativa rientra nel progetto della Comunità Montana VVVR con Consolida, i Comuni dell’Ambito di Bellano e Sineresi. Si affianca allo sportello di Barzio, aperto dal 21 maggio.

L’obiettivo è accompagnare i giovani nella transizione tra studio, lavoro e cittadinanza attiva.

