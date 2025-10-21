RADUNO DEGLI ALPINI A REGGIO EMILIA: VALSASSINA (COME SEMPRE) PRESENTE

REGGIO EMILIA – La Valsassina ha detto “presente”: molte penne nere della Valle hanno raggiunto domenica Reggio Emilia, città del tricolore, per il raduno del Secondo raggruppamento Alpini Lombardia Emilia Romagna. In testa al gruppo dei lecchesi, sindaci e la presidente della Provincia Alessandra Hofmann.
Migliaia le presenze che dopo l’ammassamento e l’intervento delle autorità hanno iniziata la sfilata per le vie della città emiliana, tra due ali di folla entusiasta. In serata il ritorno a casa degli Alpini valsassinesi, con il bel ricordo della città del tricolore.
Il prossimo anno sarà Bergamo a ospitare l’evento.
G. M.