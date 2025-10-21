METEO: TEMPO AUTUNNALE, GIOVEDÌ ARRIVA LA PIOGGIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La settimana appena iniziata presenterà caratteristiche autunnali e un tipo di tempo in prevalenza ciclonico per venti molto umidi dall’Atlantico. Saranno due le principali perturbazioni in transito: la prima tra la giornata di ieri, lunedì 20, e quella di oggi, martedì 21, mentre la seconda ci interesserà giovedì 23. Le giornate citate vedranno quindi piogge sparse, ma nel complesso tutto il periodo (fino a giovedì) sarà contraddistinto da nuvolosità estesa e spesso compatta.

Martedì 21 ottobre

Cielo coperto. Temperature tra i 13 e i 16 °C. Probabilità bassa di pioggia. Venti: 5 km/h da Sud. Raffiche: 10 km/h.

Mercoledì 22 ottobre

Cielo coperto. Temperature tra gli 11 e i 15 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 5 km/h da Nord-Est. Raffiche: 10 km/h.

Giovedì 23 ottobre

Cielo coperto con pioggia debole. Temperature tra gli 11 e i 14 °C Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 12 km/h.