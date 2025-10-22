COMUNE BARZIO, PASSA IN COMMISSIONE IL RIFACIMENTO DEI SERRAMENTI

BARZIO – Passa in Commissione Paesaggio a Barzio il progetto per il rifacimento dei serramenti di Palazzo Manzoni, sede municipale. Si tratta di un intervento dal valore di circa 246.500 euro, finanziato grazie ai fondi regionali destinati alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
Il progetto rientra infatti nel bando ‘RECAP’, che la Giunta regionale della Lombardia ha recentemente potenziato con un incremento complessivo di oltre 23,4 milioni di euro, portando nuove risorse a sostegno delle amministrazioni locali. Tra i beneficiari figura proprio il Comune di Barzio, che utilizzerà il contributo per sostituire i serramenti dell’edificio storico che ospita gli uffici comunali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi.
Dopo il passaggio in Commissione Paesaggio, la procedura prevede ora il vaglio della Soprintendenza, chiamata a esprimere il proprio parere sul progetto – vista la rilevanza architettonica e storica del Palazzo Manzoni.
