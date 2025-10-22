IL SONDAGGIO DI VN. COSA PENSI DELLA CACCIA: BARBARIE O TRADIZIONE?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio su un tema che divide da sempre l’opinione pubblica: la caccia. Con l’avvio della stagione venatoria, tornano le discussioni tra chi la considera parte integrante della cultura locale e chi invece la ritiene una pratica da abolire.

In Valsassina, territorio ricco di biodiversità e frequentato da escursionisti e famiglie, il tema assume contorni ancora più delicati.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: cosa pensi della caccia? Tra le proposte da votare:

Una inutile barbarie, da cancellare , per tutelare animali e ambiente.

, per tutelare animali e ambiente. Tradizione da conservare , nel rispetto delle regole e della storia locale.

, nel rispetto delle regole e della storia locale. Va regolamentata meglio, con controlli più severi e limiti più chiari.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa .

. È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 23 ottobre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

Perché partecipare

La tua opinione può contribuire a un confronto civile e consapevole su un tema che riguarda ambiente, cultura e convivenza.

RedVN

