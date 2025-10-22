RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: QUESTA SETTIMANA “CAMMINO”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Cammino”.

L’autore la descrive così:

Cammino

Non per arrivare, ma per restare.

Perché in questo tempo che si sfoglia,

la montagna mi restituisce il ritmo che avevo dimenticato.

E allora fotografo.

Non per fermare il momento,

ma per offrirgli un nome,

una carezza,

una possibilità di essere condiviso.

Ci sono giorni in cui il bosco non chiede nulla.

Non pretende attenzione, non cerca protagonismo.

Si lascia guardare e nel suo silenzio, ci insegna a ricordare.

Le foglie si accendono come voci che non hanno fretta.

Gialli che sussurrano, rossi che resistono, verdi che si arrendono con grazia.

Ogni colore è una memoria che non vuole essere spiegata, solo vissuta.

Foto scattata a Pagnona il 16/10/2025

