PAGNONA, VIA AI LAVORI STRADALI: DURERANNO 5 MESI

PAGNONA – Lunedì 27 ottobre cominciano i lavori stradali a Pagnona, che partono dal ponte fino al paese. Lavori resi necessari dallo stato dei parapetti.

Cosa aspettarsi da questi lavori? Ebbene, la durata dell’intervento è stimata in cinque mesi, e come coi precedenti si pensa di procedere con delle finestre temporali per consentire agli abitanti di non essere completamente isolati dalla Valsassina.

Parlando con il direttore dei lavori l’ingegnere Tomaso Invernizzi e il geometra responsabile della viabilità della provincia Fabrizio Selva, ci è stato spiegato che oltre al rifacimento dei parapetti è stato progettato un allargamento iniziale di circa tre metri appena usciti dal ponte, tramite una struttura a mensola con pilastri, che permetteranno uno scambio agevolando tutti gli automobilisti che percorrono la strada.

L’opera appaltata direttamente al gruppo Memeo e Bertolini, è stata finanziata da regione Lombardia per un totale di 500mila euro. I restanti ad arrivare a 630mila euro di effettivo sono stati messi dalla Provincia.

C.A.M.