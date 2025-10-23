I LIONS E IL RUOLO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE NELLA CRESCITA DEI RAGAZZI

BARZIO – Un convegno organizzato dal Lions Club Valsassina presieduto da Memi Mascheri, in collaborazione con l’assessorato allo Sport della Comunità Montana Valsassina, ha visto una buona presenza di responsabili delle società sportive della Valle all’incontro con lo psicoterapeuta e psicologo Lorenzo Caprini in cui si è trattato del ruolo delle società sportive e delle famiglie nel rapporto di crescita degli adolescenti fra studio e prestazione sportiva.

Il meglio delle associazioni era presente e l’illustrazione, le problematiche emerse ed esposte da Caprini, presentato dalla socia Lions Viviana Ghizzardi hanno suscitato molto interesse nel pubblico. Presenti anche il presidente della Comunità Montana Fabio Canepari e il presidente del Rugby Lecco Carlo Redaelli.