DA OGGI AL CENTRO MERAVIGLIA UN PERCORSO PER CAREGIVER E FAMIGLIE

CREMENO – Prende il via oggi, venerdì 24 ottobre, un percorso di sostegno dedicato ai caregiver familiari e alle persone affette da demenza, promosso dal Centro per la Famiglia Meraviglia di Maggio, in piazza Santa Marta 18/19. L’iniziativa prevede tre appuntamenti pomeridiani, dalle 14.30 alle 16.30, condotti dall’educatore Luca Rossi e dal terapeuta del suono Federico Meli. I successivi incontri si terranno il 21 novembre e il 12 dicembre.

Durante gli incontri, verranno proposte attività educative e musicali pensate per stimolare le persone con demenza e offrire momenti di sollievo e formazione ai familiari che se ne prendono cura. L’obiettivo è creare uno spazio accogliente dove condividere esperienze e ricevere strumenti pratici per affrontare le sfide quotidiane.

Parallelamente, proseguono le attività del Gruppo ABC, un percorso di auto-aiuto guidato dallo psicoterapeuta Alberto Longhi. Il gruppo si fonda sull’approccio capacitante e sul metodo dei “Dodici passi”, offrendo ai partecipanti un’occasione per confrontarsi e trovare supporto reciproco. I prossimi incontri sono previsti per il 7 novembre e il 5 dicembre.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita. Per iscriversi è possibile contattare il Centro via email all’indirizzo centrofamigliameraviglia@valsassina.it oppure telefonare al numero 351 4937679, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 e il venerdì dalle 9 alle 13.