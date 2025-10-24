VARENNA. PECIS, IL RICORDO DEL SOCCORSO BELLANESE. DI CUI È STATO ANCHE PRESIDENTE

BELLANO – Detto ieri della scomparsa di Franco Pecis, l’ex vicesindaco di Varenna deceduto all’età di 82 anni, registriamo dopo quello di Carlo Molteni il ricordo del Soccorso Bellanese, per voce dell’attuale presidente Paolo Rusconi: “Storico volontario del Soccorso, per molti anni Franco ha messo le sue migliori energie nel portare aiuto ai tantissimi che ne hanno chiesto. Il suo impegno è stato grande e silenzioso. È stato anche il nostro presidente: per due anni si è occupato con impegno della direzione e dell’amministrazione. Grande e significativa anche la sua capacità di lavorare anzitutto per promuovere un clima sereno e collaborativo …

