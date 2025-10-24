A COLICO UNA SERATA COL “DIARIO DELLA RESISTENZA” DI ANTONIETTA NOGARA

COLICO – Grande affluenza di pubblico giovedì 23 ottobre a Colico alla presentazione nella Biblioteca Comunale del “Diario della Resistenza” di Antonietta Nogara Osio, pubblicato sull’ultimo numero della rivista “Archivi di Lecco e della Provincia”.

Antonietta Nogara era figlia di Bernardino Nogara, diplomatico e finanziere, di antica famiglia bellanese, e moglie dell’avvocato Umberto Osio, ufficiale degli Alpini e Medaglia d’Argento al Valor Militare nella Prima Guerra Mondiale. Sfollati a Bellano da Milano, Antonietta e il marito, dopo l’8 settembre 1943, s’impegnarono attivamente a dare sostegno a tutti coloro che scelsero di combattere per difendere la libertà dell’Italia e ai perseguitati che per motivi politici o razziali cercavano rifugio in territorio svizzero.

Per questa sua attività, Antonietta, rimasta sola a Bellano con i cinque figli dopo che il marito era stato costretto a fuggire, fu presa in ostaggio nell’agosto 1944 dalla Guardia Nazionale Repubblicana e condannata a morte se non fossero stati rilasciati tre militi presi prigionieri dai partigiani. Fu liberata solo due ore prima dell’esecuzione grazie all’intervento del vice parroco, don Luigi Lissoni, che salì in montagna ottenendo il rilascio dei militi.