CORTENOVA ATTESO DALLA CAPOLISTA: PROVA DEL NOVE A MONTEVECCHIA

CORTENOVA – Il Cortenova si prepara a una delle trasferte più impegnative della stagione: domenica i valsassinesi faranno visita al Montevecchia, attuale capolista del Girone L di Seconda Categoria lecchese, nella settima giornata di campionato. Forte dell’entusiasmante vittoria casalinga5-0 contro il Merate nello scorso turno, in cui sono andati a segno Gianola (doppietta), D’Agostini, Garagnani e Ripamonti, la squadra di mister Tantardini sembra aver trovato continuità e sicurezza sia in fase offensiva che difensiva. Il successo contro Merate ha proiettato il Cortenova in zona playoff, consolidando il trend positivo e alimentando le ambizioni di alta classifica.

Il Montevecchia, avversario di domenica, guida il girone con una marcia quasi perfetta e rappresenta un vero banco di prova per misurare la crescita dei gialloblù, che si presenteranno all’appuntamento con il gruppo al completo e motivato.

Mister Tantardini potrà contare sul rientro di alcuni elementi chiave e sullo stato di forma degli uomini migliori: tra questi spicca il giovane Lorenzo Gianola, autore di una doppietta nell’ultima giornata e protagonista anche negli allenamenti settimanali.

Sulla carta, la sfida appare estremamente equilibrata e sarà importante per il Cortenova tenere alta la concentrazione per confermare i progressi visti nelle ultime uscite. Un risultato positivo contro la capolista (foto sotto) rilancerebbe le speranze di rincorsa al vertice, dando ulteriore slancio a una squadra che sta dimostrando solidità e carattere.

Appuntamento a Montevecchia domenica 26 ottobre: calcio d’inizio fissato per una sfida d’alta quota tra due delle formazioni più in forma del girone, con i valsassinesi chiamati a confermare le ambizioni e a insidiare il primo posto.? Domani l’aggiornamento della situazione della squadra dopo l’allenamento del venerdì sera, domenica consueta cronaca del match su VN.

RedSpo