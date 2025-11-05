PREVISIONI OCCUPAZIONALI: CALO SIGNIFICATIVO PER LE IMPRESE LARIANE

LECCO – Le imprese delle province di Como e Lecco prevedono complessivamente 15.520 nuovi ingressi di personale nel quarto trimestre del 2025, con un calo significativo rispetto al trimestre precedente che aveva registrato 18.570 nuove assunzioni, pari a una diminuzione del 16,4%. In particolare, l’area comasca registra 10.290 assunzioni previste (-15,4%) e quella lecchese 5.230 (-18,3%).

Lo rileva la nuova indagine Excelsior sulle previsioni di assunzione, svolte mensilmente dalle Camere di Commercio (per le imprese oltre 40 addetti) e da Infocamere tramite l’invio di questionari online e interviste telefoniche. Rispetto allo stesso periodo del 2024, il calo è ancora marcato, con Como che deve fronteggiare una riduzione del 5,2% e Lecco del 5,1%. In tutta l’area lariana, si passa da 16.360 a 15.530 nuovi ingressi, segnando un decremento del 5,12%.