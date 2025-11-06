CALCIO LECCO. ALIBERTI: “COMUNE SI ASSUMA LE PROPRIE RESPONSABILITÀ”

In risposta al comunicato dell’Amministrazione Comunale, desidero ribadire che nella recente conferenza stampa mi sono limitato a dire quanto realmente accaduto fino ad oggi. Sento di essere una persona seria e non accetto in nessun modo che vengano riportate dichiarazioni lontane dalla realtà. Sono pronto anche, se necessario, ad un pubblico confronto con l’amministrazione stessa. Ho grande rispetto per i cittadini, tifosi e non, di Lecco e non posso tollerare che qualcuno di loro abbia dei dubbi su quanto io ho dichiarato nella conferenza stampa del 4 novembre. Non entro nel merito della destinazione dei fondi a disposizione del Comune, sono scelte politiche ed io non faccio politica: io faccio calcio. Gli incontri citati ci sono stati ma non hanno portato ad alcuna soluzione dei problemi in essere …

