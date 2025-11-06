SONDAGGIO VN. HALLOWEEN: PER I LETTORI TRADIZIONE IMPORTATA

VALSASSINA – Con la fine di ottobre, Valsassinanews ha proposto ai lettori un sondaggio dedicato a una ricorrenza sempre più diffusa anche in Valle: Halloween. Festa amata da alcuni, criticata da altri, Halloween continua a suscitare reazioni contrastanti tra chi la considera un momento di svago e chi la vede come una tradizione estranea alla cultura locale.

HALLOWEEN: PER I LETTORI TRADIZIONE IMPORTATA

Il sondaggio ha raccolto 356 voti, e i risultati mostrano una netta prevalenza di chi non si riconosce nella ricorrenza: il 49% (171 voti) ha risposto “Non fa parte delle nostre tradizioni”. Un altro 21% (73 voti) l’ha definita una “simpatica festa”, mentre il 15% (53 voti) l’ha giudicata “di cattivo gusto”.

Le posizioni più disilluse o neutre restano minoritarie: il 7% (23 voti) ha bollato Halloween come “il solito magna-magna”, il 5% (19 voti) ha risposto “nulla di particolare”, mentre solo il 3% (9 voti) ha dichiarato di non essere interessato all’argomento. Il restante 1% (2 voti) non ha una posizione precisa.

Halloween in Valsassina continua a essere percepita come un elemento “estraneo”, nonostante la crescente diffusione tra bambini e giovani. I risultati del sondaggio confermano che, al di là del folklore, la comunità resta legata alle proprie tradizioni e guarda con cautela alle influenze esterne.

Risposta Percentuale Voti Non fa parte delle nostre tradizioni 49% 171 Simpatica festa 21% 73 Di cattivo gusto 15% 53 È sempre il solito magna-magna 7% 23 Nulla di particolare 5% 19 L’argomento non mi interessa 3% 9 Non ho idee precise in proposito 1% 2

PROSSIMO SONDAGGIO: TORNA LA MOSTRA DELLA CAPRA OROBICA

Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda uno degli appuntamenti più identitari della Valle: la Mostra della Capra Orobica. Cosa rappresenta oggi per il territorio? È ancora un evento centrale per la cultura locale?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 13 novembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

