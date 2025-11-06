SONDAGGIO VN. HALLOWEEN: PER I LETTORI TRADIZIONE IMPORTATA

VALSASSINA – Con la fine di ottobre, Valsassinanews ha proposto ai lettori un sondaggio dedicato a una ricorrenza sempre più diffusa anche in Valle: Halloween. Festa amata da alcuni, criticata da altri, Halloween continua a suscitare reazioni contrastanti tra chi la considera un momento di svago e chi la vede come una tradizione estranea alla cultura locale.
HALLOWEEN: PER I LETTORI TRADIZIONE IMPORTATA
Il sondaggio ha raccolto 356 voti, e i risultati mostrano una netta prevalenza di chi non si riconosce nella ricorrenza: il 49% (171 voti) ha risposto “Non fa parte delle nostre tradizioni”. Un altro 21% (73 voti) l’ha definita una “simpatica festa”, mentre il 15% (53 voti) l’ha giudicata “di cattivo gusto”.
Le posizioni più disilluse o neutre restano minoritarie: il 7% (23 voti) ha bollato Halloween come “il solito magna-magna”, il 5% (19 voti) ha risposto “nulla di particolare”, mentre solo il 3% (9 voti) ha dichiarato di non essere interessato all’argomento. Il restante 1% (2 voti) non ha una posizione precisa.
Halloween in Valsassina continua a essere percepita come un elemento “estraneo”, nonostante la crescente diffusione tra bambini e giovani. I risultati del sondaggio confermano che, al di là del folklore, la comunità resta legata alle proprie tradizioni e guarda con cautela alle influenze esterne.
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|Non fa parte delle nostre tradizioni
|49%
|171
|Simpatica festa
|21%
|73
|Di cattivo gusto
|15%
|53
|È sempre il solito magna-magna
|7%
|23
|Nulla di particolare
|5%
|19
|L’argomento non mi interessa
|3%
|9
|Non ho idee precise in proposito
|1%
|2
PROSSIMO SONDAGGIO: TORNA LA MOSTRA DELLA CAPRA OROBICA
Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda uno degli appuntamenti più identitari della Valle: la Mostra della Capra Orobica. Cosa rappresenta oggi per il territorio? È ancora un evento centrale per la cultura locale?
Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 13 novembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.