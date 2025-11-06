LECCO E MORTERONE INSIEME PER TUTELARE IL PATRIMONIO BOSCHIVO

LECCO – Il Comune di Lecco e il Comune di Morterone hanno definito insieme un accordo di collaborazione per lo sviluppo di strategie per la cura e la tutela del patrimonio boschivo, la manutenzione e la valorizzazione dei sentieri e dei tracciati agro-silvo-pastorali, la prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi, e la promozione di progetti culturali e turistici sostenibili.

Il tutto nasce dalla volontà congiunta dei due enti, insieme con le Comunità Montane Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, e Lario Orientale Valle San Martino, unitamente a Regione Lombardia, di progettare lo sviluppo dell’area montana che collega i rispettivi territori …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS