METEO: UN WEEKEND DI SOLE CON TEMPERATURE STABILI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La Lombardia si trova, fino a martedì 11 novembre, ai margini di alcune aree depressionarie in transito sul Mediterraneo Occidentale e sull’Europa Centrale, e non ne viene mai influenzata direttamente. Giornate generalmente caratterizzate da un cielo poco nuvoloso con velature, solo saltuariamente più spesse ma generalmente innocue. Possibilità di nebbia e foschia in pianura nelle ore più fredde delle giornate di tutto il periodo. Temperature sostanzialmente stazionarie, con ventilazione generalmente debole di direzione variabile.

Venerdì 7 novembre

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 7 e i 15 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 5 km/h da Sud. Raffiche: 8 km/h.

Sabato 8 novembre

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 7 e i 14 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 13 km/h.

Domenica 9 novembre

Cielo soleggiato. Temperature tra gli 8 e i 14 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 5 km/h da Nord-Est. Raffiche: 12 km/h.

Lunedì 10 novembre

Cielo soleggiato. Temperature tra i 7 e i 15 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 10 km/h