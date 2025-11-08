CALCIO CASARGO: IN CASA DEL SAN GIORGIO PER TROVARE CONTINUITÀ

CASARGO – Il Centro Sportivo Casargo si appresta a vivere la nona giornata del campionato di Terza Categoria Lecco, girone A, affrontando in trasferta il Gso San Giorgio. Un match che si disputa domenica 9 novembre alle 14:30.

Il Casargo ci arriva con un bottino di 12 punti in classifica, frutto di 4 vittorie e altrettante sconfitte. Il segno X, per il momento, non pare una opzione per la squadra di mister Paolo Ciresa, che è tornata al successo settimana scorsa superando il Pagnano con il risultato di 3-2 . Questo dopo ben quattro sconfitte di fila.

Ora il Casargo cerca continuità contro il Gso San Giorgio, che attualmente in classifica ha 8 punti, grazie a 2 vittorie, 2 pareggi e 3 ko. Una squadra che è reduce da tre sconfitte consecutive.

RedSpo