PASTURO, 20 ANNI DI PROTEZIONE CIVILE. DA REGIONE 420.000 € PER IL CARIOLA

LECCO – Giornata di grande significato per la comunità di Pasturo, che oggi celebra vent’anni di attività del Gruppo comunale di Protezione Civile con un convegno dedicato alla cultura della prevenzione e alla collaborazione tra istituzioni e volontari.

Alla giornata ha partecipato anche l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, che ha annunciato un importante finanziamento di 420.000 euro destinato alla regimazione idraulica del torrente Cariola – 1° lotto, nell’ambito del ‘Piano Lombardia – Programma 2025-2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici’. L’intervento consentirà di migliorare il deflusso delle acque e di ridurre il rischio di esondazioni, rafforzando la sicurezza idraulica dell’abitato e delle infrastrutture circostanti.

“Si tratta di un investimento importante – sottolinea il sottosegretario regionale Mauro Piazza, intervenuto al convegno – che conferma l’attenzione della Regione alla prevenzione del rischio idrogeologico. Ringrazio l’assessore Gianluca Comazzi per la buona notizia portata oggi a Pasturo. La sicurezza del territorio è una priorità, e questo intervento ne è una testimonianza concreta”.

Un’occasione per ripercorrere due decenni di attività, emergenze affrontate, esercitazioni e momenti di solidarietà che hanno rafforzato il legame tra la Protezione Civile e la cittadinanza. “La Protezione Civile continua a essere un punto di riferimento per la nostra comunità e i nuovi interventi in programma contribuiranno a rendere Pasturo sempre più sicura e resiliente”, conclude Piazza.

G. A.