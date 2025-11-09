CASARGO “IN STRISCIA”: BUON PUNTO (2-2) SUL CAMPO DEL SAN GIORGIO

CASATENOVO – GSO San Giorgio e CS Casargo hanno pareggiato 2-2 in una gara della nona giornata del girone A di Terza Categoria Lecco, con i gol valsassinesi firmati da Abis e Davide Spandri. Il Casargo, che cercava continuità dopo la vittoria sul Pagnano, sale così a 13 punti, mentre il San Giorgio si porta a 9. Entrambe restano a metà classifica in un campionato equilibrato.

LA CRONACA

Vantaggio Casargo al 15′: su calcio d’angolo Spandri insacca con un sinistro di collo al volo da breve distanza. In pochi minuti la squadra di casa prima pareggia al 18′ sempre del primo tempo, poi la ribalta 5 minuti dopo. Al 38′ pari del Casargo con tiro dalla distanza di Abis. Nel primo tempo il team dell’Alta Valle ha avuto una buona occasione anche con Viglienghi ma la palla è uscita di poco. Quello di oggi è il primo pareggio in assoluto in nove partite disputate dal Casargo.

La squadra di mister Ciresa dovrà ora puntare a migliorare la fase difensiva per inseguire la zona alta della classifica. Domenica prossima sfida interna all’OSGB Merate.

RedSpo