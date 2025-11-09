PREMANA: QUINDICI BORSE DI STUDIO DESTINATE AGLI STUDENTI MERITEVOLI

PREMANA – Il Comune di Premana ha avviato il bando per l’assegnazione di quindici borse di studio, destinate ai migliori studenti residenti nel paese. Dieci borse da 250 euro sono rivolte agli studenti delle scuole superiori statali o parificate, mentre cinque borse da 400 euro sono riservate agli iscritti a corsi universitari di durata almeno biennale.

Per partecipare, oltre alla residenza a Premana, i candidati delle superiori devono dimostrare una votazione non inferiore a 80/100 conseguita nell’esame di maturità nell’anno scolastico 2024/25, oppure una media di almeno 7/10 per gli studenti delle classi dalla prima alla quarta. Gli universitari devono essere in corso, aver sostenuto almeno cinque esami e possedere una media di almeno 26/30. È inoltre richiesto di non essere beneficiari di altre borse di studio riferite allo stesso anno scolastico.

Le domande vanno all’ufficio protocollo del Comune o inviate via mail all’indirizzo ufficiale entro e non oltre il 17 novembre alle 12. Il bando completo e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Premana.

RedPre