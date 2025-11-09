CORTENOVA-ORATORI LECCO ALTA 1-0: PIRILLO FA LA DIFFERENZA

CORTENOVA – A Bindo la gara tra i padroni di casa del Cortenova e gli Oratori Lecco Alta si decide con una giocata di forza e tempismo di Mattia Pirillo: il numero 5 dei gialloblu insacca al 38′ del primo tempo su colpo di testa, sfruttando perfettamente il corner battuto da Sergio Fazzini, in una partita tesa e ricca di episodi. ?

Nella prima frazione le emozioni non mancano: primo lampo al 23′ quando Garagnani si trova davanti al portiere avversario, lo salta ma incredibilmente calcia a lato a porta vuota. Entrambe le squadre provano a sbloccare la gara con tiri dalla distanza, sempre gestiti agevolmente dai due portieri. Alla mezz’ora reazione cortenovese: al 35′ Pomi parte in accelerazione dall’area propria e arriva al limite opposto, ma il suo tiro trova la spettacolare risposta di Invernizzi. Pochi minuti più tardi, l’episodio che decide la gara: angolo di Sergio Fazzini e stacco imperioso di Pirillo per l’1-0.

L’ultimo sussulto del primo tempo arriva al 46′, quando la Lecco Alta spreca una ghiotta occasione con un colpo di testa del numero 6 che termina di poco fuori.

Nella ripresa il Cortenova punta sulle ripartenze e avrebbe almeno tre limpide occasioni per chiudere il match, con Pomi, Bellati e Diakhate. Quest’ultimo al 47′ trova Lorenzo Gianola pronto in area per il possibile raddoppio, ma la rete viene annullata per fuorigioco tra le proteste dei padroni di casa.

La vittoria consente al Cortenova di mantenere il passo in classifica, risalendo fino a quota 15 punti e lasciando a quota 12 la formazione degli Oratori Lecco Alta che comunque esce dal campo a testa… alta per la prestazione fornita.

RedSpo