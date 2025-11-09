BASKET: ASD SPORT VALSASSINA, ESORDIO ENTUSIASMANTE PER U10 E U13

INTROBIO – Giornata intensa e piena di entusiasmo per l’avvio della stagione delle squadre Under 10 e Under 13 di Asd Sport Valsassina.

Gli Under 13, allenati da coach Andreas, hanno esordito a Galbiate contro la Due Vi.

È arrivata la prima sconfitta, ma con tantissime note positive: ottimo affiatamento, buon gioco di squadra e grande attenzione difensiva. L’unico rammarico resta la bassa percentuale realizzativa al tiro, ma la prestazione complessiva è stata davvero incoraggiante.

Gli Under 10, invece, hanno giocato in casa contro Lomagna in un’amichevole carica di entusiasmo, buon gioco e tanta energia.

Bravissimi i leoni, che hanno vinto tutti i tempi giocati e poi hanno festeggiato insieme con una merenda preparata dalle mamme.

La squadra, allenata da Ferdy e guidata in questa partita da Renzo e Chiara, ha mostrato tanta voglia e spirito di gruppo.

La società dedica un applauso anche a Rosario, al suo debutto come arbitro, per l’ottimo esordio.

I prossimi appuntamenti delle giovanili saranno, per l’Under 10, sabato 15 novembre alle 14 a Lierna; per l’Under 13 in casa a Introbio, alle 17.30, contro Delebio.

