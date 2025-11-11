A TACENO LAVORI SULL’IMPIANTO ELETTRICO DEL DEPURATORE

TACENO – Lario Reti Holding ha avviato i lavori di aggiornamento dell’impianto del depuratore di Taceno. L’intervento, del valore complessivo di 300.000 euro, si è reso necessario per ammodernare l’impianto e garantirne la piena efficienza e sicurezza, sostituendo i quadri elettrici di potenza e automazione ormai obsolescenti.

Il progetto punta a un ampio rinnovamento dell’infrastruttura: un nuovo locale tecnico prenderà il posto della parte dell’edificio, mentre verranno installati quadri elettrici moderni, rinnovate le linee di alimentazione e potenziati i sistemi di controllo e supervisione.

Sarà inoltre realizzata una piazzola per il posizionamento del gruppo elettrogeno d’emergenza.

I lavori saranno eseguiti senza interrompere il funzionamento dell’impianto di depurazione, garantendo una gestione ottimale dei reflui, e termineranno nei primi mesi del prossimo anno.