DAL 13 AL 15 NOVEMBRE YOUNG, SALONE DELL’ORIENTAMENTO A LARIOFIERE

ERBA (CO) – Sarà il convegno “I goal della vita: passione, talento, squadra e territorio” ad aprire ufficialmente Young 2025, il Salone Nazionale dell’Orientamento in programma a Lariofiere dal 13 al 15 novembre. Un incontro che mette in dialogo il mondo della scuola e quello dell’impresa per riflettere sul ruolo strategico della formazione nella costruzione del futuro economico del territorio, in un anno simbolico che precede le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Giovedì 13 novembre, alle 9.30, la cerimonia inaugurale sarà aperta dai saluti istituzionali di Marco Galimberti, presidente della Fondazione Lariofiere, Alessandro Fermi, assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia ed Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS